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Мощный взрыв прогремел в Сирии

26 февраля 2013 08:10
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Новости Сирии. В Сирии произошел сильный взрыв. Смертник подорвал заминированный автомобиль недалеко от Дамаска.

В результате теракта есть погибшие и пострадавшие. Какой объект был целью атаки, пока неизвестно. Вслед за взрывом в городе завязалась перестрелка.

Ответственность за содеянное никто на себя не взял.

Напомним, в прошлый четверг мощный теракт прогремел в центре Дамаска. На воздух взлетел заминированный автомобиль. Тогда погибли около 60 человек. Десятки получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сирии

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