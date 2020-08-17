В столице Сомали произошел теракт в отеле. Есть жертвы

Новости Сомали. Крупный теракт произошел в столице Сомали – Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сомали. Крупный теракт произошел в столице Сомали – Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные боевики напали на отель в центре города. У входа взорвался автомобиль, после чего началась перестрелка.
Злоумышленники захватили здание и взяли в заложников. В этот момент в гостинице находились более 200 сотрудников и постояльцев, среди которых – правительственные чиновники.
Лишь спустя четыре часа правоохранителям удалось зачистить территорию. Ликвидированы по меньшей мере пятеро нападавших. Жертвами атаки стали 11 человек. Более 30 получили ранения.