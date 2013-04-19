Мощный взрыв на заводе в Техасе. Погибли 75 человек

Новости США. Из США, где в штате Техас на заводе по производству удобрений произошел мощнейший взрыв, приходит противоречивая информация. До сих пор нет точных данных о погибших и пострадавших.

По некоторым сведениям, мощный взрыв на заводе в Техасе унёс жизни 75 человек, ранены до 200. ЧП произошло в западной части штата на предприятии производящем удобрения.

По предварительным данным, загорелся один из резервуаров с безводным аммиаком, с которого пламя перекинулось на другие постройки. Взрывной волной разрушены несколько зданий, а также средняя школа, под завалами которой могут находиться дети.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Идёт эвакуация жителей. Специалисты опасаются, что в результате взрыва в воздух могли попасть опасные химические вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, взрыву предшествовал пожар: загорелся один из резервуаров с безводным аммиаком, в считанные минуты пламя перекинулось на другие постройки. Эту техногенную катастрофу уже называют одной из крупнейших в истории США.

МИД Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших при взрыве в Техасе белорусы. Этим вопросом сейчас занимаются консульские службы.

Андрей Савиных, начальник Управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Они сейчас связываются с компетентными органами в Техасе для того, чтобы уточнить, пострадали или не пострадали белорусы в этой катастрофе. Надеемся, что для белорусов ситуация сложилась благополучно.

Обновлено 19 апреля в 13.30

Причиной взрыва на заводе удобрений в техасском городе Уэсте могла стать халатность сотрудников и несоблюдение правил хранения химикатов. По словам местных жителей, незадолго до происшествия они чувствовали запах аммиака.

На месте ЧП продолжают искать раненых под обломкам. К этому часу подтверждена гибель 14 человек. Но жертв может быть в разы больше. Раненых, по уточненным данным, более 200.

Взрывом разрушены десятки зданий, в том числе жилые дома. Он был настолько сильным, что Геологическая служба США зафиксировала толчок магнитудой более двух баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.