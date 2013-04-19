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На клубничной ферме в Греции расстреляли 30 эмигрантов, требовавших выплаты зарплаты за полгода

19 апреля 2013 09:47
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Новости Греции. В Греции ищут виновных в расстреле иммигрантов одной из клубничных ферм. Около 30 рабочих (в основном выходцев из Бангладеш) получили ранения за то, что требовали выплаты зарплаты, которую им не выдавали полгода.

Полиция уже арестовала владельца плантации и одного из бригадиров. В розыске – еще два человека.

В Греции в период рецессии негативное отношение к приезжим лишь усиливается. Сейчас здесь не трудоустроен каждый четвертый рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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