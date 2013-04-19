Теракт в Бостоне. ФБР обнародовало фотографии и видеокадры, где запечатлены предполагаемые преступники

Новости США. В расследовании теракта в Бостоне появились первые зацепки. ФБР обнародовало фотографии и видеокадры, на которых запечатлены двое предполагаемых преступников. На записи видно, как они друг за другом прошли сквозь толпу зрителей по направлению к финишной черте. За спинами у обоих рюкзаки, в которых, предположительно, и находились самодельные бомбы.

Личности подозреваемых пока не установлены. Но известно, что они могут быть вооружены и крайне опасны.

15 апреля у финишной черты Бостонского марафона прогремели два мощных взрыва. Погибли три человека. Пострадали около 180, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Бостоне отслужили мессу по жертвам страшной трагедии. После церемонии президент США Барак Обама пообещал, что преступники будут найдены, а марафон, несмотря ни на что, в 2014 году снова состоится.