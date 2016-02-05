Боевики Исламского государства опубликовали видео, на котором казнь заложника проводит ребенок

Боевики Исламского государства опубликовали новое видео казни заложника. Ужас в том, что в роли палача – ребенок, на вид которому не более 10 лет. В кадре мальчик говорит по-английски. Суть речи в том, что Запад зря развязал войну с террористами. Далее звучат угрозы. В конце записи ребенок, зажмурившись, убивает заложника.

По некоторым данным, мальчик – сын экстремиста, который был убит авиаударом американских ВВС в Алеппо. Боевики «Исламского государства» в последнее время особенно активно используют «детей-солдат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.