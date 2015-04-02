Новополоцк: мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив

Новости Беларуси. Инцидент на улице Молодежной в Новополоцке едва не закончился трагедией.



1 апреля новополоцкое подразделение МЧС получило сообщение о человеке, выпавшем из окна четвертого этажа. Пролетев три яруса, мужчина оказался на кровле пристроенного здания.

Выяснилось, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

С предварительными диагнозами «ушиб правой надбровной дуги, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма» мужчина госпитализирован.

Еще один курьёзный случай произошёл в Витебской области несколько лет назад. Парень выпал из открытого багажника внедорожника прямо на ходу. Кадры с видео-регистратора на своей страничке в социальной сети разместил очевидец. Причем на записи видно, что молодые люди явно получают удовольствие от такого путешествия. Как долго белый внедорожник колесил по городским улицам с открытым багажником, неизвестно. Однако в какой-то момент один из пассажиров не смог удержаться и на полном ходу выпал из автомобиля. Благо, водитель следующей за ними машины успел затормозить. Фото, видео смотрите здесь.