В Гродно отец 5 лет насиловал дочь-подростка, угрожая, что убьет мать

Новости Беларуси. На протяжении долгих пяти лет отец втайне от жены насиловал собственную дочь. Все началось, когда девочке было всего 12.

Отец угрожал дочери, что убьет мать, если она проболтается кому-нибудь про их сексуальные отношения.

Подробности этой истории повергают в шок. Девушка хорошо училась в школе. Когда у нее появился молодой человек, отец ревновал, препятствовал встречам, контролировал буквально каждый шаг.

«Вечерний Гродно», региональная газета:

Однако отец ревновал ее, препятствовал встречам с парнями, не пускал на дискотеки, забирал на машине с учебы. О домогательствах отца девушка рассказала матери, когда не смогла больше это терпеть, та обратилась в милицию. Мужчину, 45-летнего гродненца, работающего на одном из крупных предприятий города, задержали. Ранее он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Семья характеризовалась как положительная.

Несколько лет назад общественный резонанс вызвала история, которую журналисты назвали туринским кошмаром: в течение 25 лет отец насиловал собственную дочь.

Эта история напоминает историю австрийского маньяка Йозефа Фритцля. В итальянской версии инцест длился 25 лет. Отец-изувер впервые изнасиловал дочь, когда ей было 9 лет. Об этой истории стало известно благодаря расследованию, начавшемуся в октябре 2008 года, когда в полицию пришла Лаура, которой сегодня 34 года, в сопровождении родителей, и заявила на своего брата: «Он дважды изнасиловал меня и вынудил меня жить в его доме две недели». Но в ходе расследования выяснилось, что насильником был ее отец, который «передал» своему старшему сыну свой опыт и право насиловать сестру. Тот оказался «достойным» учеником, поскольку насиловал не только сестру, но и своих дочерей 6, 8, 12 и 20 лет.