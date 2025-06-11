Моббинг стал мотивом стрельбы в школе в Австрии, в результате которой погибли 11 человек

Мотивом стрельбы в школе в Австрии, в результате которой погибли 11 человек, стал моббинг. Это форма психологического насилия над отдельным человеком со стороны группы лиц. Такую версию происшествия озвучили полицейские исходя из найденного в доме прощального письма 21-летнего мужчины, совершившего нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полное содержание записки злоумышленника не раскрывается. СМИ назвали его имя – это гражданин Австрии, который учился в той самой гимназии, где и произошла стрельба, однако не закончил ее. Вероятно, именно со стороны учеников он чувствовал моббинг, утверждает полиция. Напомним, 10 июня в старшей школе в городе Грац произошла стрельба. В числе погибших и совершивший нападение, он покончил жизнь самоубийством в школьном туалете. В Австрии объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.