Прямой эфир

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек

10 июня 2025 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Стрельба в школе австрийского Граца. Есть погибшие. По информации разных источников, речь идет минимум о 11 жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек-2

По данным полиции, преступником оказался один из учеников. Он считал себя жертвой травли. Мэр города Эльке Кар подтвердила его гибель. На месте происшествия работает оперативная группа «Кобра». 

# Австрия # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии автомобиль протаранил летнее кафе – есть пострадавшие
07 июня 2025 07:36

В Германии автомобиль протаранил летнее кафе – есть пострадавшие

ГПК: беженца с многочисленными травмами обнаружили на границе с Латвией
05 июня 2025 13:32

ГПК: беженца с многочисленными травмами обнаружили на границе с Латвией

В давке у стадиона в Бангалоре погибли более 10 человек
05 июня 2025 08:15

В давке у стадиона в Бангалоре погибли более 10 человек