В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек

Стрельба в школе австрийского Граца. Есть погибшие. По информации разных источников, речь идет минимум о 11 жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стрельба в школе австрийского Граца. Есть погибшие. По информации разных источников, речь идет минимум о 11 жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным полиции, преступником оказался один из учеников. Он считал себя жертвой травли. Мэр города Эльке Кар подтвердила его гибель. На месте происшествия работает оперативная группа «Кобра».