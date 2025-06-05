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ГПК: беженца с многочисленными травмами обнаружили на границе с Латвией

05 июня 2025 13:32
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Жестокость и бесчеловечность. Европейские силовики не прекращают нападки на беженцев. На этот раз свое истинное лицо продемонстрировали латвийские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: беженца с многочисленными травмами обнаружили на границе с Латвией-2

Они нанесли многочисленные увечья мужчине африканской внешности. Его обнаружили полоцкие пограничники на границе с Латвией. Иностранцу с многочисленными травмами была оказана первая помощь, затем его на скорой увези в Верхнедвинскую центральную районную больницу для дальнейшего лечения.

# Государственная граница Беларуси # Беларусь-Латвия

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