ГПК: беженца с многочисленными травмами обнаружили на границе с Латвией

Жестокость и бесчеловечность. Европейские силовики не прекращают нападки на беженцев. На этот раз свое истинное лицо продемонстрировали латвийские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жестокость и бесчеловечность. Европейские силовики не прекращают нападки на беженцев. На этот раз свое истинное лицо продемонстрировали латвийские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они нанесли многочисленные увечья мужчине африканской внешности. Его обнаружили полоцкие пограничники на границе с Латвией. Иностранцу с многочисленными травмами была оказана первая помощь, затем его на скорой увези в Верхнедвинскую центральную районную больницу для дальнейшего лечения.