Многоэтажный дом взорвался в Луганске. Число жертв растёт

Новости Украины. Взрыв в 12-этажном доме на улице Шевченко в украинском Луганске прогремел сегодня днём. Серьёзно повреждены квартиры на четвёртом и пятом этажах многоэтажки. Взрывная волна с корнем вырвала дерево.

По последним данным, погибли два человека. Это мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Число пострадавших увеличилось до 17 человек, среди них трое детей. По информации украинских СМИ, состояние 11-летней девочки врачи оценивают как тяжёлое. Спасатели эвакуировали из дома около 60 человек.

Предполагаемой причиной взрыва называют бытовой газ. Такой вывод сделали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.



Пресс-служба прокуратуры Луганской области:

По предварительным данным, взрыв произошел из-за газового оборудования. На месте работает оперативная группа прокуратуры Луганской области.

Напомним, несколько дней назад аналогичная трагедия в аргентинском городе Росарио унесла жизни 13 человек. Свыше 60 получили ранения. В целях безопасности спасатели эвакуировали жителей соседних домов. К обвалу дома привел взрыв бытового газа. Два работника газовой компании, обслуживающей дом, находятся под стражей.