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Автобус с туристами упал с высоты нескольких метров во Франции. 30 человек получили травмы, двое погибли

11 августа 2013 16:13
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Новости Франции. Авария произошла на юге Франции минувшей ночью. Автобус, направлявшийся из французского Марселя в испанский город Мурсия, съехал с трассы и упал с высоты нескольких метров.

В момент ЧП в салоне автобуса находились 44 пассажира, среди них россияне, украинцы, французы и испанцы. Двое из них – гражданка Испании и, предположительно, гражданин Франции – от полученных травм погибли на месте.

Ранения разной степени тяжести получили около 30 пассажиров. Трое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших трое россиян. У одного российского гражданина – травма позвоночника, ещё двое пострадавших (семейная пара), у них ушибы.

Рассматривается несколько версий трагедии. По одной из них, водитель автобуса уснул за рулем, по второй – руль дернул пассажир, вступивший с водителем в словесную перепалку.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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