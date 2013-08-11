На белорусского дайвера в Норвегии напал чёрт

Новости Норвегии. На неделе этот видеоролик стал настоящим хитом Интернета. Более миллиона просмотров на Youtube. Почти тысяча комментариев.

На видео белорусский дайвер стоит у разделочного стола, а его рука находится в пасти непонятного чудовища. Морской чёрт. Так окрестили эту хищную рыбу из-за очень непривлекательной внешности.

По рассказам очевидцев, морское чудовище запуталось в рыбацких сетях. Дайвер попытался его освободить. В знак благодарности хищник чуть не откусил белорусу руку (смотрите видео). Выбраться из пасти морского чёрта дайвер пытался с помощью деревянного бруска и металлической трубы. Попытки разжать пасть приводили к тому, что черт всё сильнее сжимал руку белоруса второй парой челюстей. К счастью, рука дайвера осталась цела.



Ещё одним хитом Интернета на уходящей неделе стала мёртвая акула в нью-йоркском метро. Фотографии с места события в считанные минуты разлетелись по социальным сетям. Поначалу пользователи предположили, что акула была подброшена в метро в целях рекламы цикла передач «Неделя акул» телеканала «Дискавери», стартовавшего 4 августа. Но представители телеканала утверждают, что никакого отношения к произошедшему не имеют.