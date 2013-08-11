На западе и юге Минска ураган с ливнем и градом всего за 10 минут разбил стекла в машинах, сломал деревья и перевернул киоски

Новости Беларуси. На смену жаре в Беларусь пришли ливни, грозы и шквалистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Все превратности непогоды жители многих регионов страны могли ощутить на себе уже с самого утра. Так в столице день начался с кратковременного, но очень сильного ливня. Дождь в буквальном смысле шел стеной. Впрочем, осадки ожидаются до конца дня, а вместе с ними - град и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

К слову, испытывать белорусов на прочность погода начала еще накануне. Так настоящий ураган с ливнем и градом прошелся по западным и южным районам столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия хозяйничала недолго - всего 10 минут, однако оставила после себя сломанные деревья, перевернутые тенты и киоски. На одной из столичных стоянок в машинах градом повыбивало стекла. По словам очевидцев, ледышки в диаметре были около сантиметра. А некоторые авто оказались под грузом не выдержавших стихии палаток.

Непросто пришлось и водителям, заставшим непогоду за рулем. Видимость на дороге не превышала и десяти метров, а дворники не справлялись с напором стихии. Так что переждать ливень водителям пришлось стоя на обочине.