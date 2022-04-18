Женщина на Chrysler опрокинулась в Минской области. Водитель и 4-летний пассажир в реанимации

Новости Беларуси. На выходных в Минской области произошло ДТП, в результате которого два человека получили травмы, в том числе ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла на 409-м километре автодороги М1. 33-летняя водитель, управляя автомобилем Chrysler, двигалась со стороны Минска в направлении Борисова. В момент съезда на правую по ходу движения обочину совершила наезд на бордюрный камень. Машина опрокинулась. В результате ДТП женщина и ее 4-летний сын с травмами реанимированы. Водитель не была пристегнута ремнем безопасности, а несовершеннолетний пассажир перевозился без детского удерживающего устройства.

Ирина Сапунова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

За два дня на территории Минской области зарегистрировано 67 фактов ДТП без пострадавших, где автомашины получили механические повреждения. Задержаны 30 нетрезвых водителей. Пресечено 87 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 235 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии или не был обозначен световозвращающими элементами.

Всего с начала 2022 года на дорогах центрального региона зарегистрировано 16 ДТП с участием несовершеннолетних, где один ребенок погиб, 15 – получили травмы.