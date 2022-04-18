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Использовали самодельную буржуйку и восковые свечи. В Минске сгорел частный дом, два человека погибли

18 апреля 2022 14:11
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Новости Беларуси. В Минске при пожаре погибли два человека. На улице 2-й Кольцевой в ночь с 16 на 17 апреля сгорел частный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При его тушении спасатели обнаружили тела двух человек.

Использовали самодельную буржуйку и восковые свечи. В Минске сгорел частный дом, два человека погибли-1

Это 64-летний мужчина и женщина, личность которой пока устанавливается. Известно, что компания из четырех человек накануне произошедшего распивала спиртное. Установлено, что это лица без определенного места жительства. Сгоревший дом они облюбовали года два назад. А само строение уже семь лет признано аварийным и ждало снос.

Использовали самодельную буржуйку и восковые свечи. В Минске сгорел частный дом, два человека погибли-4

Павел Коваленко, начальник Заводского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Поскольку в дому отсутствовало электричество, были отключены все коммуникации. Для освещения и приготовления пищи жильцы использовали самодельную буржуйку, которую топили дровами, и восковые свечи. Предварительная причина возгорания – непотушенная свеча.

Использовали самодельную буржуйку и восковые свечи. В Минске сгорел частный дом, два человека погибли-7

Точные причины и обстоятельства произошедшего будут установлены – следователи продолжают проверку.

# Пожар # происшествия # Павел Коваленко # Фотофакт

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