Использовали самодельную буржуйку и восковые свечи. В Минске сгорел частный дом, два человека погибли

Новости Беларуси. В Минске при пожаре погибли два человека. На улице 2-й Кольцевой в ночь с 16 на 17 апреля сгорел частный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При его тушении спасатели обнаружили тела двух человек.

Это 64-летний мужчина и женщина, личность которой пока устанавливается. Известно, что компания из четырех человек накануне произошедшего распивала спиртное. Установлено, что это лица без определенного места жительства. Сгоревший дом они облюбовали года два назад. А само строение уже семь лет признано аварийным и ждало снос.