Минздрав: состояние 5 пострадавших в ДТП под Смолевичами крайне тяжелое

Состояние пяти пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Смолевичами, которое случилось 20 февраля, расценивается как крайне тяжелое.

ДТП под Смолевичами: задержан водитель грузовика

Всего после ДТП в Смолевичскую ЦРБ были доставлены 9 человек. После стабилизации состояния все пациенты были переведены в другие больницы. Из девяти пострадавших – пять продолжают находиться в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав. По лечению троих пациентов (двух мужчин и девушки) в БСМП состоялся консилиум под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная помощь.

Трагедия под Смолевичами произошла днем в понедельник, 20 февраля. В результате лобового столкновения грузовика и маршрутки погибли одиннадцать человек.