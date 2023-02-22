Прямой эфир

Минздрав: состояние 5 пострадавших в ДТП под Смолевичами крайне тяжелое

22 февраля 2023 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Состояние пяти пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Смолевичами, которое случилось 20 февраля, расценивается как крайне тяжелое.

ДТП под Смолевичами: задержан водитель грузовика

Всего после ДТП в Смолевичскую ЦРБ были доставлены 9 человек. После стабилизации состояния все пациенты были переведены в другие больницы. Из девяти пострадавших – пять продолжают находиться в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав. По лечению троих пациентов (двух мужчин и девушки) в БСМП состоялся консилиум под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Всем пострадавшим оказывается высококвалифицированная помощь.

Трагедия под Смолевичами произошла днем в понедельник, 20 февраля. В результате лобового столкновения грузовика и маршрутки погибли одиннадцать человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ДТП # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Кубракоў аб справе ДТЗ пад Смалявічамі: пытанняў там сапраўды шмат
21 февраля 2023 17:41

Кубракоў аб справе ДТЗ пад Смалявічамі: пытанняў там сапраўды шмат

«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами
20 февраля 2023 18:47

«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами

Дмитрий Гора о трагедии под Смолевичами: на месте работают сотрудники СК и Комитета судебных экспертиз
20 февраля 2023 18:07

Дмитрий Гора о трагедии под Смолевичами: на месте работают сотрудники СК и Комитета судебных экспертиз