Прямой эфир

Кубракоў аб справе ДТЗ пад Смалявічамі: пытанняў там сапраўды шмат

21 февраля 2023 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначаная вялікая колькасць экспертыз, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Яны адкажуць на галоўнае пытанне: што прывяло да аварыі, у якой загінулі 11 чалавек, яшчэ 9 атрымалі траўмы. Нагадаем, у панядзелак, 20 лютага, на 9-м кіламетры аўтадарогі Смалявічы – Шацк адбылося лабавое сутыкненне маршруткі і гружанага пяском МАЗа. Узбуджана крымінальная справа.

Кубракоў аб справе ДТЗ пад Смалявічамі: пытанняў там сапраўды шмат-1

Iван Кубракоў, міністр унутраных спраў Беларусі:
Сейчас устанавливаем все причины, которые способствовали данному дорожно-транспортному происшествию. Сказать, кто виноват, а кто прав, в настоящий момент не могу, потому что будет производиться очень большое количество экспертиз, которые ответят на все поставленные вопросы, вопросов там действительно очень много. Что касается вообще маршрутного такси, нами постоянно проводится комплекс мероприятий совместно с Министерством транспорта и коммуникаций. Мы отрабатываем, смотрим, как перевозятся пассажиры, есть ли какие-то нарушения по техосмотрам. Постоянно на это обращается особое внимание. Поэтому если говорить про маршрутное такси, предварительно по тем документам, которые были изъяты на месте происшествия, могу сказать, что технический осмотр маршрутного такси был пройден своевременно.

Кубракоў аб справе ДТЗ пад Смалявічамі: пытанняў там сапраўды шмат-4

Усе пацярпелыя ў аварыі са Смалявіцкай ЦРБ дастаўлены ў клінікі Мінска і сталічнай вобласці. Сярод іх ёсць і дзяўчынка, яна знаходзіцца ў РНПЦ дзіцячай хірургіі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ДТП # происшествия # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами
20 февраля 2023 18:47

«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами

Дмитрий Гора о трагедии под Смолевичами: на месте работают сотрудники СК и Комитета судебных экспертиз
20 февраля 2023 18:07

Дмитрий Гора о трагедии под Смолевичами: на месте работают сотрудники СК и Комитета судебных экспертиз

ДТП в Смолевичском районе: госпитализированы 10 человек, 11 пассажиров маршрутки погибли
20 февраля 2023 14:38

ДТП в Смолевичском районе: госпитализированы 10 человек, 11 пассажиров маршрутки погибли