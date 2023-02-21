Кубракоў аб справе ДТЗ пад Смалявічамі: пытанняў там сапраўды шмат

Iван Кубракоў, міністр унутраных спраў Беларусі:

Сейчас устанавливаем все причины, которые способствовали данному дорожно-транспортному происшествию. Сказать, кто виноват, а кто прав, в настоящий момент не могу, потому что будет производиться очень большое количество экспертиз, которые ответят на все поставленные вопросы, вопросов там действительно очень много. Что касается вообще маршрутного такси, нами постоянно проводится комплекс мероприятий совместно с Министерством транспорта и коммуникаций. Мы отрабатываем, смотрим, как перевозятся пассажиры, есть ли какие-то нарушения по техосмотрам. Постоянно на это обращается особое внимание. Поэтому если говорить про маршрутное такси, предварительно по тем документам, которые были изъяты на месте происшествия, могу сказать, что технический осмотр маршрутного такси был пройден своевременно.