«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами

Новости Беларуси. Трагедия под Смолевичами. Как уже сообщали , днем на автодороге Р69 столкнулись маршрутка и грузовик. 11 человек – водитель и 10 пассажиров микроавтобуса (один из них ребенок) – погибли на месте, еще 9 человек, по уточненным данным Минздрава, госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент: Пострадавших на машинах скорой помощи госпитализировали в смолевичскую больницу. По уточненной информации, шесть человек в тяжелом состоянии в реанимации, трое – чуть полегче, но тоже в тяжелом. У всех переломы, сочетанные травмы, характерные для ДТП. Из Минска буквально сразу же выбыли врачи из РНПЦ травматологии и ортопедии и РНПЦ неврологии и нейрохирургии, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. На месте был созван консилиум.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: Шесть пациентов тяжелые. И, мне кажется, вся максимальная помощь, чтобы оказать помощь и, возможно, подготовить к транспортировке в другие учреждения. В настоящее время один пациент уже транспортируется в областную клиническую больницу. Мы пока планируем четверых переэвакуировать в областную клиническую больницу. Одна пациентка уедет в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, и еще четверых мы планируем транспортировать в центр сочетанных травм больницы скорой медицинской помощи. Планируем, в настоящее время идет борьба за жизнь пациентов и по каждому пациенту будет ясно после заключения. По каждому отдельный консилиум.

Работа здесь продолжается, следователи установили световую башню, они продолжают собирать следы, чтобы понять, что произошло, нарисовать картину происшествия. Там же работают эксперты. И потихоньку туда начинает съезжаться грузовая техника, начнут растаскивать машины. Возможно, будет возможность подойти ближе, обновить картинку, своими глазами увидеть что-то. Но пока ничего точно неизвестно, мы продолжаем следить за ситуацией, остаемся на месте.

Следователи обращаются к очевидцам смертельной аварии сообщить имеющуюся у них дополнительную информацию по телефону в Минске (017) 389-50-02.