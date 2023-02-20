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«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами

20 февраля 2023 18:47
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Новости Беларуси. Трагедия под Смолевичами. Как уже сообщали, днем на автодороге Р69 столкнулись маршрутка и грузовик. 11 человек – водитель и 10 пассажиров микроавтобуса (один из них ребенок) – погибли на месте, еще 9 человек, по уточненным данным Минздрава, госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ДТП находится наш корреспондент Сергей Шуманский.

«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами-1

Сергей Шуманский, корреспондент:
Пострадавших на машинах скорой помощи госпитализировали в смолевичскую больницу. По уточненной информации, шесть человек в тяжелом состоянии в реанимации, трое – чуть полегче, но тоже в тяжелом. У всех переломы, сочетанные травмы, характерные для ДТП. Из Минска буквально сразу же выбыли врачи из РНПЦ травматологии и ортопедии и РНПЦ неврологии и нейрохирургии, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. На месте был созван консилиум.

«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Шесть пациентов тяжелые. И, мне кажется, вся максимальная помощь, чтобы оказать помощь и, возможно, подготовить к транспортировке в другие учреждения. В настоящее время один пациент уже транспортируется в областную клиническую больницу. Мы пока планируем четверых переэвакуировать в областную клиническую больницу. Одна пациентка уедет в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, и еще четверых мы планируем транспортировать в центр сочетанных травм больницы скорой медицинской помощи. Планируем, в настоящее время идет борьба за жизнь пациентов и по каждому пациенту будет ясно после заключения. По каждому отдельный консилиум.

«Шесть пациентов тяжёлые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами-7

Работа здесь продолжается, следователи установили световую башню, они продолжают собирать следы, чтобы понять, что произошло, нарисовать картину происшествия. Там же работают эксперты. И потихоньку туда начинает съезжаться грузовая техника, начнут растаскивать машины. Возможно, будет возможность подойти ближе, обновить картинку, своими глазами увидеть что-то. Но пока ничего точно неизвестно, мы продолжаем следить за ситуацией, остаемся на месте.

Следователи обращаются к очевидцам смертельной аварии сообщить имеющуюся у них дополнительную информацию по телефону в Минске (017) 389-50-02.

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# ДТП # происшествия # Дмитрий Пиневич # Сергей Шуманский # Фотофакт

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