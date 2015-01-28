Установлена причина отключения электричества в жилых домах 28 января в Московском районе

Новости Беларуси. В Минске полностью восстановлена подача электричества в жилые дома. 28 января утром часть района «Юго-Запад» осталась без света. Электричество пропало примерно в 8 утра. На улице Алибегова помимо многоэтажек, темно было в школах и детских садах. Подача электроэнергии была восстановлена примерно через 4 часа. Пока точные причины происшествия выясняются. По предварительной версии, произошла авария на трансформаторной подстанции.

Андрей Татур, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского управления МЧС:

В результате аварийного режима работы трансформаторной подстанции произошло частичное отключение электричества по улицам Голубева, Михалово, по проспекту газеты «Звезда». В результате без света осталось около 40 жилых домов, объекты первой категории не отключались. Время отключения составило 57 минут.

Кроме того, утром проблемы с подачей электроэнергии испытали жители на улице Гурского. Там без света остались детские сады и школы. Электроснабжение было восстановлено примерно через час, когда аварийные объекты подключили к другим источникам питания. По словам специалистов, ЧП произошло из-за повреждения кабельных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.