Минские правоохранители изъяли партию импортной одежды и обуви без документов на $1,5 млн

Новости Беларуси. Столичные правоохранители изъяли партию импортной одежды и обуви на полтора миллиона долларов. Вещи иностранного производства без документов, подтверждающих их легальность, были обнаружены на одном из складов в Минском районе.

В ходе проверки изъято более 85 тысяч единиц товара на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей.

За нарушение правил торговли и требований законодательства о маркировке контрольными знаками составлены административные протоколы. Речь также идет о конфискации товара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.