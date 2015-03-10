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Минские правоохранители изъяли партию импортной одежды и обуви без документов на $1,5 млн

10 марта 2015 07:09
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Новости Беларуси. Столичные правоохранители изъяли партию импортной одежды и обуви на полтора миллиона долларов. Вещи иностранного производства без документов, подтверждающих их легальность, были обнаружены на одном из складов в Минском районе.

В ходе проверки изъято более 85 тысяч единиц товара на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей.

За нарушение правил торговли и требований законодательства о маркировке контрольными знаками составлены административные протоколы. Речь также идет о конфискации товара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Обувь

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