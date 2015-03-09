В Гродненской области шалость со спичками привела к гибели троих детей, запертых дома отцом

Новости Беларуси. Трагедия в Гродненской области. В огне погибли трое маленьких детей. Старшей девочке было 6 лет, младшему – всего три года. Малышей одних дома без присмотра оставил отец, при этом он запер их в детской комнате, а на входную дверь повесил амбарный замок.

По предварительной версии, дети нашли спички и подожгли одежду. Испугавшись, спрятались под одеяло на кровати. Там их и обнаружили прибывшие по вызову спасатели.

Трагедия в деревне Нацково развивалась по классическому сценарию. Отец оставил дома без присмотра троих детей. Две дочки пяти и шести лет и трехлетний сын были одни около двух часов. Мама в это время проведывала родителей, и супруг якобы пошел ее встречать в другую деревню. Тревогу забили соседи, когда из окон пошел дым. Еще до приезда спасателей люди пытались попасть в горящий дом, однако дверь снаружи была закрыта.

Михаил Дубицкий, житель деревни Нацково:

Мы выдрали двери, хлопцы с той стороны подбежали. Не было возможности войти, дым тут.

Тадеуш Жебровский, житель деревни Нацково:

Прибежали сюда, хотели выбить окно. Сосед сказал не выбивать окно, а то пламя разгорится, тогда не успеем детей спасти. И мы перестали окно выбивать. Как раз и пожарная подъехала сюда.

Четыре пожарных расчета были на месте возгорания уже через несколько минут. Спасатели незамедлительно бросились на поиск детей.

Виктор Маскевич, начальник Мостовского РОЧС:

Две девочки находились на кровати, накрыты одеялом. Их братик лежал на полу, тоже накрытый одеялом.

Взломали замки, вошли туда и сразу же обнаружили детей. При их эвакуации оттуда врач констатировал их смерть.

На шкафу в комнате, где находились дети, хозяин дома хранил сигареты и спички. Не исключено, что малыши их и обнаружили. Когда вспыхнул огонь, дети не смогли выбраться из дома.

Шансов на спасение у малолетних детей практически не было. Уходя из дома, отец закрыл детскую комнату замочком. При этом на входную дверь повесил амбарный замок.

Сельчане до сих пор обсуждают эту горячую новость. К пенсионерке Марии Сируть погибшие ребятишки часто наведывались. Говорит, семья была вполне обычная, спиртным родители не злоупотребляли. Да и малыши всегда были под присмотром.

Мария Сируть, жительница деревни Нацково:

Дети были ухоженные и прибранные всегда, такие пухленькие и развитые. Они такие дети – дай бог всем добрым людям. Только не судьбу такую.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняет Следственный комитет. О степени вины взрослых в смерти детей можно будет судить после дополнительных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Гродненского областного управления Следственного комитета:

По факту гибели детей на пожаре областным управлением Следственного комитета проводится проверка. Установлено, что предварительной причиной пожара стала шалость детей с огнем. Для окончательных заключений и выводов следователем назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и иные экспертизы.