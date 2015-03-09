В Гродненской области шалость со спичками привела к гибели троих детей, запертых дома отцом

Новости Беларуси. Трагедия в Гродненской области. В огне погибли трое маленьких детей. Старшей девочке было 6 лет, младшему – всего три года. Малышей одних дома без присмотра оставил отец, при этом он запер их в детской комнате, а на входную дверь повесил амбарный замок.
По предварительной версии, дети нашли спички и подожгли одежду. Испугавшись, спрятались под одеяло на кровати. Там их и обнаружили прибывшие по вызову спасатели.
Трагедия в деревне Нацково развивалась по классическому сценарию. Отец оставил дома без присмотра троих детей. Две дочки пяти и шести лет и трехлетний сын были одни около двух часов. Мама в это время проведывала родителей, и супруг якобы пошел ее встречать в другую деревню. Тревогу забили соседи, когда из окон пошел дым. Еще до приезда спасателей люди пытались попасть в горящий дом, однако дверь снаружи была закрыта.
Михаил Дубицкий, житель деревни Нацково:
Мы выдрали двери, хлопцы с той стороны подбежали. Не было возможности войти, дым тут.
Тадеуш Жебровский, житель деревни Нацково:
Прибежали сюда, хотели выбить окно. Сосед сказал не выбивать окно, а то пламя разгорится, тогда не успеем детей спасти. И мы перестали окно выбивать. Как раз и пожарная подъехала сюда.
Четыре пожарных расчета были на месте возгорания уже через несколько минут. Спасатели незамедлительно бросились на поиск детей.
Виктор Маскевич, начальник Мостовского РОЧС:
Две девочки находились на кровати, накрыты одеялом. Их братик лежал на полу, тоже накрытый одеялом.
Взломали замки, вошли туда и сразу же обнаружили детей. При их эвакуации оттуда врач констатировал их смерть.
На шкафу в комнате, где находились дети, хозяин дома хранил сигареты и спички. Не исключено, что малыши их и обнаружили. Когда вспыхнул огонь, дети не смогли выбраться из дома.
Шансов на спасение у малолетних детей практически не было. Уходя из дома, отец закрыл детскую комнату замочком. При этом на входную дверь повесил амбарный замок.
Сельчане до сих пор обсуждают эту горячую новость. К пенсионерке Марии Сируть погибшие ребятишки часто наведывались. Говорит, семья была вполне обычная, спиртным родители не злоупотребляли. Да и малыши всегда были под присмотром.
Мария Сируть, жительница деревни Нацково:
Дети были ухоженные и прибранные всегда, такие пухленькие и развитые. Они такие дети – дай бог всем добрым людям. Только не судьбу такую.
Все обстоятельства трагедии сейчас выясняет Следственный комитет. О степени вины взрослых в смерти детей можно будет судить после дополнительных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Шершеневич, официальный представитель Гродненского областного управления Следственного комитета:
По факту гибели детей на пожаре областным управлением Следственного комитета проводится проверка. Установлено, что предварительной причиной пожара стала шалость детей с огнем. Для окончательных заключений и выводов следователем назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и иные экспертизы.