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10 человек, в том числе олимпийская чемпионка по плаванию из Франции, погибли при столкновении двух вертолетов в Аргентине

10 марта 2015 07:05
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Новости Аргентины. В Аргентине при крушении двух вертолетов погибли 10 человек. Авария произошла в туристической зоне провинции Ла-Риоха на северо-западе страны.

Жертвами стали участники экстремального реалити-шоу и члены съемочной группы. Созданием передачи занимался один из французских телеканалов. Среди жертв столкновения – боксер Алексис Вастен и олимпийская чемпионка по плаванию Камилла Мюффа.

По информации местных СМИ, большинство погибших были гражданами Франции. Авария произошла на высоте 100 метров, когда вертолеты направлялись на запись очередного выпуска шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Крушение

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