61-летний рыбак утонул на Чижовском водохранилище 8 марта

Новости Беларуси. Рыбная ловля на Чижовском водохранилище 8 марта обернулась трагедией.



Сообщение о том, что двое мужчин провалились под лед в акватории Чижевского водохранилища, поступило спасателям в 16.53. Прибыв на место, работники МЧС успели спасти одного из рыбаков. Мужчина медленно погружался под лед в 350 м от берега.

Спасти его приятеля, к несчастью, не удалось.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

В 17-40 работниками водолазной службы РОСН под водой был найден гражданин, 1953 г.р., без признаков жизни (глубина около 3,5 м). После проведения реанимационных мероприятий бригадой СМП совместно с медицинской службой РОСН в 18-10 констатирована смерть.

Чтобы впредь не допустить подобных ЧП, МЧС готовит распоряжение о запрете выхода на лед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Татур, заместитель начальника Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:

В настоящее время готовится проект распоряжения о запрете выхода граждан на лед. Поводом к этому послужило то, что уже в течение года в Минске два человека утонули. В данном распоряжении будет предусмотрен пункт об административной ответственности.

Тонкий лед таит в себе немало опасностей. В это же время в прошлом году трагически закончилась рыбалка для жителя Рогачева.

По словам очевидцев, мужчина ушел под воду в 50 метрах от берега. Прохожие попытались прийти ему на помощь, однако уже было слишком поздно. Подробности вы узнаете из видео.