Минские коммунальщики незаконно завладели несколькими квартирами, выделенными для нуждающихся

Новости Беларуси. Коррупция в сфере ЖКХ. Минские коммунальщики незаконно завладели несколькими столичными квартирами. Чиновники присваивали квадратные метры из государственного жилищного фонда. Эти квартиры должны были достаться нуждающимся.

Исток эта история берет в ЖРЭО Фрунзенского района Минска.

Еще в 2008 году замдиректора предприятия, он же главный инженер, вначале самовольно занял, а потом и вовсе перевел в частную собственность квартиру из государственного жилищного фонда.

Этим дело не ограничилось. Спустя два года предприимчивый коммунальщик снова провернул хитрую схему. В то время он уже был руководителем ЖРЭО Центрального района Минска.

На сей раз государственная квартира досталось директору одного из местных ЖЭСов. А ведь эти жилища выделялись для нуждающихся. Среди них такие категории, как дети-сироты и инвалиды.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Должностные лица жилищно-коммунального хозяйства Минска лишили права граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получить государственные квартиры. В настоящее время Генеральной прокуратурой за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение существенного ущерба интересам граждан и ущерба государству, возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшее расследование.

Кстати, тайное стало явным во время проверок в сфере ЖКХ. Расследование проводится до сих пор.

Если вина подозреваемых будет доказана, то они могут попрощаться со свободой на срок от трех до 10 лет. Кроме того, наказанием предусматривается конфискация имущества, а также лишение права заниматься определенной деятельностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.