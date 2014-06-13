Сотрудники минских ЖЭС и ЖРЭО лишили граждан права на получение жилья государственного жилищного фонда

Новости Беларуси. Коррупция в сфере ЖКХ. Коммунальщики незаконно присвоили несколько минских квартир. Так в 2008-ом году бывший главный инженер, он же - заместитель директора ЖРЭО - самовольно занял государственную квартиру, а затем приватизировал ее. А спустя два года - снова обойдя закон — заселил уже в другое жилище директора одного из минских ЖЭСов. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Злоумышленники лишили граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, права на получение жилья государственного жилищного фонда. В настоящее время Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении нескольких подозреваемых за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.