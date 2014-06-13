Под Дзержинском фура врезалась в легковушку. По чьей вине погиб 3-летний мальчик?

Новости Беларуси. Страшная авария в Минской области. Под Дзержинском фура врезалась в легковушку. В результате погиб 3-летний мальчик.

Удар был такой силы, что машина превратилась буквально в груду метала. В салоне легковушки оказались зажаты три человека: водитель, его жена и сын. Пострадавших из железного плена удалось вызволить лишь спасателям и то при помощи специнструмента. Всех их доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ребенка медикам спасти не удалось.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются. По словам очевидцев, водитель легковушки резко притормозил перед камерой видеофиксации, после чего и произошло столкновение.

К слову на этой неделе это уже второй случай, когда на дороге гибнут дети. Так в среду в Бобруйском районе мотоциклист сбил 7-летнюю девочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.