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Под Дзержинском фура врезалась в легковушку. По чьей вине погиб 3-летний мальчик?

13 июня 2014 14:43
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Новости Беларуси. Страшная авария в Минской области. Под Дзержинском фура врезалась в легковушку. В результате погиб 3-летний мальчик.

Удар был такой силы, что машина превратилась буквально в груду метала. В салоне легковушки оказались зажаты три человека: водитель, его жена и сын. Пострадавших из железного плена удалось вызволить лишь спасателям и то при помощи специнструмента. Всех их доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ребенка медикам спасти не удалось.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются. По словам очевидцев, водитель легковушки резко притормозил перед камерой видеофиксации, после чего и произошло столкновение.

К слову на этой неделе это уже второй случай, когда на дороге гибнут дети. Так в среду в Бобруйском районе мотоциклист сбил 7-летнюю девочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области

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