Минская милиция выясняет, зачем рецидивист возил с собой в авто пистолеты, ножовку по металлу, нож, кухонный топорик и учебную гранату

В Минске задержали молодого рецидивиста. Парень только недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за десятки краж, и снова принялся за старое.

Злоумышленника словили по горячим следам после того, как он похитил у минчанки золотое украшение. В автомобиле, на котором он был задержан, правоохранители нашли пистолеты, ножовку по металлу с запасными полотнами, нож, кухонный топорик и даже учебную гранату. Были там и две шапки, переделанные под маски с прорезями для глаз.

Зачем преступнику нужен был весь этот арсенал, сейчас выясняется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероника Стрельская, пресс-офицер РУВД Фрунзенского района:

Двое молодых людей сняли квартиру у минчанки, проживали там около 3 дней, когда съехали - женщина обнаружила пропажу золотого кольца. Обратилась в милицию. Подозреваемый был задержан - ему 23 года.