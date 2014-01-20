Мужчина с тремя детьми провалился под лед в Минской области - всех спас случайный прохожий, майор милиции

Новости Беларуси. Несмотря на установившейся мороз, лед по прежнему таит в себе опасность. Так, накануне прогулка по замерзшему водоему в Копыле чуть не привела к трагедии. Под лед провалился мужчина вместе с тремя детьми. Младшей девочке не было и шести лет. К счастью, это заметил проходивший мимо мужчина. Он подполз к ним, протянул ветку и достал всех четверых из воды. Пострадавших с диагнозом переохлаждение доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. А вот в Светлогорске все закончилось не так благополучно. Всего же за прошедшие сутки в Беларуси на водоемах удалось спасти 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлогорский школник стал не первой жертвой морозов. Он отправился на прогулку по гребному каналу. Через несколько мгновений мальчик оказался под водой. В полынье его заметили прохожие.



Николай Антончиков, председатель Светлогорской районной организации ОСВОД:

Мы через 3 минуты были на месте. Одновременно со спасателями. На санях выдвинулись к полынье. Достали мальчика. Он ещё открыл глаза и всё.



Трагедия произошла днем. В это время третьеклассник должен был быть в школе. Если прогуливал, то почему? И где были родители. Это проверяет следственный комитет.



Сергей Петренко, заведующий станцией Скорой медицинской помощи Светлогорска:

Когда малька достали, уже была констатирована биологическая смерть. О днако по дороге в больницу проводили реанимационные действия, надеясь на чудо. В больнице диагноз смерть подтвердили. Ребёнку 5 минут достаточно в такой воде для гибели



Крещенские морозы 19 декабря чуть не стоили жителю Копыля жизни. Накануне 34-летний мужчина возвращался домой с двумя дочерьми и, что называется, решил срезать путь. Вот на этом месте он повернул на речку, но не расчитал толщины льда.



Мужчина провалился под лед в десяти метрах от берега. Спасать его бросилась старшая дочь. Но в итоге сама ушла под воду. На помощь стала звать подруга тонущих девочек. Именно ее крики услышал Олег Алексеевич - майор милиции прогуливался на другом берегу реки. Спустя несколько минут у лунки столпились дети и рыбаки - в основном пенсионеры, поэтому сотрудник РУВД решил действовать сам.



Олег Осипов:

Дополз я на животе до лунки, вытащил с помощью палки. Я его окрутил веревкой. Я посчитал - около 20 минут он находился в воде. Я его поддерживал морально, чтобы он не отпускал.



Пятерых человек тут же доставили в больницу. Сразу в реанимацию. Но, к счастью, все обошлось. Хотя, медики констатируют: еще бы несколько минут в ледяной воде – и последствия были бы куда хуже. Сейчас жизни спасенных ничего не угрожает.



Виктор Гничко, заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Копыльского районного управления МЧ:

Благодаря грамотным действием Осипова Олега были спасены двое детей с воды. Наши работниик их только транспортировали.



По всей стране за минувшие выходные на воде спасли девять человек. Семидесятичетырехлетнего пенсионера вытащили из-подо льда на Комсомольском озере. Женщину с ребенком – на Чижовском водохранилище. Однако спасатели констатируют – то ли еще будет. И предупреждают: лед не всегда такой крепкий, каким кажется.