В Норвегии сгорел деревянный город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадали 90 человек

Новости Норвегии. В Норвегии пожар почти полностью уничтожил уникальный памятник деревянного зодчества, который находился в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь вспыхнул ночью в одном из жилых домов и после перекинулся на другие строения, некоторые из них были построены в XVIII-XIX веках.

Пламя бушевало почти сутки. Все усилия пожарных сводил на нет сильный ветер. Город, несмотря на статус музея под открытым небом, был жилым. Пожарные эвакуировали почти треть его населения. 90 человек госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.