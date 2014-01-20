Прямой эфир

В Норвегии сгорел деревянный город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пострадали 90 человек

20 января 2014 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. В Норвегии пожар почти полностью уничтожил уникальный памятник деревянного зодчества, который находился в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь вспыхнул ночью в одном из жилых домов и после перекинулся на другие строения, некоторые из них были построены в XVIII-XIX веках.

Пламя бушевало почти сутки. Все усилия пожарных сводил на нет сильный ветер. Город, несмотря на статус музея под открытым небом, был жилым. Пожарные эвакуировали почти треть его населения. 90 человек госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 100 человек пострадали от укусов пираний в Аргентине с конца 2013 года
20 января 2014 07:29

Более 100 человек пострадали от укусов пираний в Аргентине с конца 2013 года

Лебедь оказался в плену замерзшего водоема в минском микрорайоне Курасовщина
19 января 2014 13:43

Лебедь оказался в плену замерзшего водоема в минском микрорайоне Курасовщина

Мощные ливни и оползни в Италии: объявлен наивысший уровень опасности с рельсов сошел поезд, есть раненые
19 января 2014 12:59

Мощные ливни и оползни в Италии: объявлен наивысший уровень опасности с рельсов сошел поезд, есть раненые