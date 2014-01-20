Более 100 человек пострадали от укусов пираний в Аргентине с конца 2013 года

Новости Аргентины. Свыше 15 человек пострадали от укусов пираний на пляжах Аргентины. Более агрессивными этот вид рыб становится из-за установившийся в регионе жары. Температура нередко достигает, а подчас и превышает 40 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что администрация закрыла ряд пляжей для купания, отдыхающие продолжают пренебрегать мерами безопасности.

Первые инциденты произошли в конце 2013 года на пляже курортного города Росарио. От укусов хищниц пострадали около 85 человек, в том числе семеро подростков, которым пришлось ампутировать пальцы на руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.