Прямой эфир

Более 100 человек пострадали от укусов пираний в Аргентине с конца 2013 года

20 января 2014 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Свыше 15 человек пострадали от укусов пираний на пляжах Аргентины. Более агрессивными этот вид рыб становится из-за установившийся в регионе жары. Температура нередко достигает, а подчас и превышает 40 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что администрация закрыла ряд пляжей для купания, отдыхающие продолжают пренебрегать мерами безопасности.

Первые инциденты произошли в конце 2013 года на пляже курортного города Росарио. От укусов хищниц пострадали около 85 человек, в том числе семеро подростков, которым пришлось ампутировать пальцы на руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападения хищников

Другие новости рубрики

Все новости
Лебедь оказался в плену замерзшего водоема в минском микрорайоне Курасовщина
19 января 2014 13:43

Лебедь оказался в плену замерзшего водоема в минском микрорайоне Курасовщина

Мощные ливни и оползни в Италии: объявлен наивысший уровень опасности с рельсов сошел поезд, есть раненые
19 января 2014 12:59

Мощные ливни и оползни в Италии: объявлен наивысший уровень опасности с рельсов сошел поезд, есть раненые

Второй за месяц удар молнии по людям на пляже в Аргентине: 19 января пострадали 7 человек
19 января 2014 12:55

Второй за месяц удар молнии по людям на пляже в Аргентине: 19 января пострадали 7 человек