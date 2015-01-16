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Минск: 61-летний мужчина умер на станции метро «Купаловская»

16 января 2015 11:30
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Новости Беларуси. Мужчина потерял сознание на платформе около 8.50.

На помощь поспешили врачи медпункта подземки, вскоре прибыла и бригада скорой медицинской помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия результата не принесли. В 9.16 медики констатировали смерть мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, несколько лет назад молодая девушка едва не попрощалась с жизнью в минской подземке. Она бросилась под колеса поезда. Пассажиры, находившиеся в этот момент на платформе, вовремя отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Они стали жестикулировать машинисту, чтобы тот сбросил скорость. Тем временем другие пассажиры сумели убедить девушку спрятаться в колее между рельсами (смотрите видео).

 

# происшествия # Минское метро

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