В Минском районе одна из ферм на берегу реки построила забор из навоза длиной в 100 метров

Новости Беларуси. В одном из поселков Минского района местным жителям долгое время приходилось наблюдать вместо речного пейзажа отнюдь нелицеприятную картину. Дело в том, что местная ферма вынужденно хранила удобрения на полях. А потому живописный вид портила преграда длиной в сотню метров.

К такой практике прибегают во многих хозяйствах. Вот только берег реки для этих целей использовать нельзя. Визит съемочной группы СТВ изменил ситуацию. Но осадок, как говорится, остался.

Выйти на улицу Романа заставили звуки работающей техники. Подумал, строят что-то, а нет: вместо нового объекта так называемые строители возвели стену из навоза.

Роман Сушинский:

Приходим, глазам своим не поверили: длиннющая куча навоза у 10 м от реки. Это просто ужас.

Местная жительница:

Кто же оставит такое? Взяли и обкакали.

Анна Николаевна почти всю жизнь прожила в поселке. В Тресковщину приехала по распределению и сразу же влюбилась, с первого взгляда, в живописные места, расположенные на берегу Ислочи. Свою любовь к природе с материнским молоком передала и своим детям.

Анна Сушинская:

Форель водилась, дети даже купались в воде, чистейшая вода была. Хоть бери и пей.

Роман Сушинский:

Никто, конечно, бобров не считал, но здесь есть семейка. Они любят попозировать людям. Подкрадываешься тихонько, он тебя увидит, подползет и начинает то хвостиком дразнить, то брюшком вверх развернется. Очень красиво, симпатично смотрится. И леса навалили здесь. Такие строители, что будь здоров.

Кристально чистую водичку Ислочи чуть было не подпортили отходами коровника. Но, надо отдать должное, руководство агрокомплекса на жалобу и на появление съемочной группы СТВ среагировало незамедлительно.

Анатолий Шкляровский, начальник производства продукции открытого грунта УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Сейчас уберу. Вы поймите, что это не специально положили.

Неприглядный пейзаж и специфический запах – далеко не главная проблема этой местности.

Навозная куча, которой не видно ни конца ни края, расположилась аккурат на берегу Ислочи, что противоречит всем правилам и предписаниям. Собственно, как и здравому смыслу.

Анатолий Шкляровский, начальник производства продукции открытого грунта УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Хозяйство присоединили буквально недавно, поэтому на самой территории навозохранилища нет. И практически нам приходится сразу вывозить его. Погодные условия не позволили нам дальше транспортировать его, потому что было грязно и техника не шла дальше.

Вопрос, насколько оправданы такие действия, конечно, спорный. Что же касается природоохранного законодательства, оно нарушено.

Андрей Бас, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Когда органика возится в буртах, всегда существует запрет складирования в прибрежной полосе. Она должна складироваться на других полях. А перед тем, как будет запашка, вносится перед самой запашкой. Мы отправим лабораторию, все-таки отберем воду, посмотрим, было загрязнение или нет. Если было загрязнение, тогда уже будет акт о причинении вреда и еще дополнительные санкции.

Неравнодушие, исполнительность и штрафные санкции сделали свое дело. Не прошло и часа, как за поселком раздался рев моторов. Видимо, для органических отходов все же нашли более подходящее место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.