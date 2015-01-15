Мумифицированное тело 3-месячной девочки в квартире Гомеля: жуткие подробности...

Новости Беларуси. В одной из квартир города обнаружено тело 3-месячного младенца. Обстоятельства этого дикого случая выясняются.

Известно, что тело ребёнка пролежало в квартире более полугода.

Для сотрудников розыска эта история началась 8 января. Именно тогда Марина Пивункова обнаружила на своей лестничной площадке новорожденного малыша.

Марина Пивункова:

Лежал в люльке, когда взяли на руки, под ним лежали одежда и пакеты, но никакой подстилки. Ужас был, страшно стало.

Настоящий ужас ждал впереди. После осмотра ребёнка медиками его состояние было признано удовлетворительным, а в вещах — найдена бирка из роддома с фальшивой фамилией, но реальным адресом. Адресом той самой квартиры, где позже будет сделана страшная находка.

Сотрудники розыска вычислили и задержали нерадивую мамашу.

Андрей Мазепин, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:

Женщина вела асоциальный образ жизни. Бродяжничала, пьянствовала.

В ходе беседы с оперативными работниками женщина призналась в том, что оставила новорожденного в подъезде. И упомянула ещё об одном своём ребёнке, который находился в той самой квартире, указанной на бирке из роддома.

«По первоначальной информации — ребенок задушен сожителем»

Андрей Мазепин, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:

Первоначально сотрудники милиции думали, что в квартире находился живой ребёнок, хотели открыть, ключей не было, пришлось дверь взламыавать. Как потом было установлено — ребёнок был мёртв на протяжении более полугода. По первоначальной информации — ребенок задушен сожителем.

С мая крошечное тело успело мумифицироваться. Ссора, в результате которой погибла трёхмесячная девочка, произошла предположительно полгода назад. Правда, никто из соседей припомнить что-то конкретное не смог. Ещё бы. Сосед Григорий называет свою малосемейку не иначе как дурдом: от поножовщины до падения с 8 этажа — здесь было всё. Но такой ужас — впервые.

Задержанная гомельчанка в свой 31 год успела родить пятерых детей. В живых остались лишь четверо.

Троих воспитывает бабушка, найденный в подъезде мальчик сейчас находится в отделении новорожденных областной больницы.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следователи во взаимодействии с оперативными работниками УВД Гомельского облисполкома в настоящее время тщательно разбираются в обстоятельствах произошедшего. Но уже установлено, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны биологическая мать и предполагаемый биологический отец девочки. С ними работают следователи. Они дают показания. Действия задержанных квалифицированны по части второй статьи 139 УК Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до исключительной меры.

Для установления точных обстоятельств гибели ребёнка назначен целый комплекс судебных экспертиз. Однако есть и ещё один вопрос, на который предстоит найти ответ: почему судьбой младенца не интересовались соответствующие медицинские и социальные службы. Где были полгода, пока тело малышки превращалось в мумию, те, в чьи профессиональные обязанности входит отслеживать и предотвращать подобные социальные трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.