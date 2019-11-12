Минобороны о пожаре в воинской части в Гродно:«Пострадавших нет»

Новости Беларуси. Министерство обороны прокомментировало пожар в воинской части в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Действительно, сегодня в парке боевых машин на территории механизированной бригады произошло возгорание. Однако благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и пожарных расчетов Западного оперативного командования пожар удалось довольно быстро ликвидировать. И, к счастью, пострадавших нет.

На месте уже работают представители Следственного комитета, комиссия Министерства обороны. Согласно информации пресс-службы ведомства, повреждены три единицы военной техники.

Очевидцы о пожаре на территории парка боевых машин в Гродно: Были слышны мощные хлопки