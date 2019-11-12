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В Кричевском районе пьяный парень откусил знакомому часть уха

12 ноября 2019 12:32
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Новости Беларуси. В Кричевском районе парень откусил знакомому часть уха.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось пятого ноября. Компания распивала алкогольные напитки в частном доме в д. Свадковичи.  

18-летний парень ночью проснулся от сильной боли и увидел, что его 20-летний нетрезвый знакомый откусил ему часть правого уха.  

Девушка из компании оказала первую помощь пострадавшему, а хозяин дома вызвал милицию.  

Врачи не смогли пришить часть уха парню, потому что по дороге в больницу компания ее потеряла.  

По результатам судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения, которые были причинены молодому человеку являются тяжкими по признаку неизгладимого обезображивания лица. У потерпевшего обнаружены ссадины и кровоподтеки, укушенные раны на пальце руки.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения».  

Подозреваемый не смог объяснить причину своего поведения, ссылаясь на сильное опьянение. Допрашиваются участники происшествия, назначен ряд экспертиз.  

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# Нападение # происшествия

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