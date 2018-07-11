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Пожар в Октябрьском районе Минска: горела хозпостройка и мансардный этаж соседнего дома

11 июля 2018 20:13
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Новости Беларуси. Черные клубы дыма и вой сирен: вечером 10 июля в районе улицы Маяковского было неспокойно. Оказалось, загорелась хозпостройка в частном секторе по Физкультурном переулку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар в Октябрьском районе Минска: горела хозпостройка и мансардный этаж соседнего дома-1

Огонь успел переброситься на мансардный этаж рядом стоящего дома.

Пожар в Октябрьском районе Минска: горела хозпостройка и мансардный этаж соседнего дома-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В 18:32 пожар был ликвидирован. На месте проводились работы по проливу и разборке конструкций.

Пожар в Октябрьском районе Минска: горела хозпостройка и мансардный этаж соседнего дома-7

На пожаре работали десятки спасателей и шесть единиц техники. Никто не пострадал, а причины ЧП выясняются.

Пожар в Октябрьском районе Минска: горела хозпостройка и мансардный этаж соседнего дома-10

# Пожар в Минске # происшествия # Ольга Мельченко # Фотофакт

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