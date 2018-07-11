Пожар в Октябрьском районе Минска: горела хозпостройка и мансардный этаж соседнего дома

Новости Беларуси. Черные клубы дыма и вой сирен: вечером 10 июля в районе улицы Маяковского было неспокойно. Оказалось, загорелась хозпостройка в частном секторе по Физкультурном переулку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Черные клубы дыма и вой сирен: вечером 10 июля в районе улицы Маяковского было неспокойно. Оказалось, загорелась хозпостройка в частном секторе по Физкультурном переулку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Огонь успел переброситься на мансардный этаж рядом стоящего дома.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В 18:32 пожар был ликвидирован. На месте проводились работы по проливу и разборке конструкций.
На пожаре работали десятки спасателей и шесть единиц техники. Никто не пострадал, а причины ЧП выясняются.