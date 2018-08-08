Более 30 томов уголовного дела: начался суд по делу о гибели рядового Коржича

Новости Беларуси. Судебное разбирательство причин гибели рядового Коржича началось 8 августа в Московском районе столицы. Выездное заседание здесь проводит Минский областной суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Следственном комитете по результатам расследования – материалы уголовного дела составили более 30 томов – пришли к выводу, что имело место доведение до самоубийства. Всего по факту гибели Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, были проведены десятки экспертиз.