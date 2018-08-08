На трассе Минск – Гродно MAN сбил пенсионерку на велосипеде. Содержимое грузовика вывалилось на дорогу

Новости Беларуси. Утром 8 августа на трассе Минск – Гродно MAN наехал на велосипедистку.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, грузовик вёз на переработку туши и субпродукты. Во время движения автомобиля перед ним на нерегулируемом пешеходном переходе с правой стороны внезапно появилась пенсионерка на велосипеде.

Водитель MAN затормозил, но ТС всё равно задело женщину. Велосипедистка получила перелом ноги, пострадавшую госпитализировали. Также из-за резкой остановки автомобиля на дорогу вывалился перевозимый груз.

Выясняется, под каким углом велосипедистка пересекала проезжую часть. Предполагается, что пенсионерка не спешивалась.

Летом 2018 года в Стародорожском районе погиб водитель фуры.