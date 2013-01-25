Минчанин похитил в аптеке 5 млн рублей, но попался благодаря камере видеонаблюдения

Новости Беларуси. Нефотогеничный преступник. Запись с камеры видеонаблюдения помогла раскрыть кражу. Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал аптеку в Советском районе.

На пленке отчетливо видно, как человек пролезает за стеклянный прилавок, берет деньги и скрывается, стараясь спрятать лицо.

Как сообщили сотрудники отдела уголовного розыска, подозреваемый – 27-летний минчанин, уже неоднократно судимый.

В аптеке похищено 5 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело, проводится проверка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.