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Минчанин похитил в аптеке 5 млн рублей, но попался благодаря камере видеонаблюдения

25 января 2013 17:22
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Новости Беларуси. Нефотогеничный преступник. Запись с камеры видеонаблюдения помогла раскрыть кражу. Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал аптеку в Советском районе.

На пленке отчетливо видно, как человек пролезает за стеклянный прилавок, берет деньги и скрывается, стараясь спрятать лицо.

Как сообщили сотрудники отдела уголовного розыска, подозреваемый – 27-летний минчанин, уже неоднократно судимый.

В аптеке похищено 5 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело, проводится проверка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Кража

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