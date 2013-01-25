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Пенсионерка украла сенсорный телефон и, не найдя кнопок, выбросила его в мусорный контейнер

25 января 2013 16:23
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Новости России. 66-летняя пенсионерка похитила из магазина сенсорный телефон в Междуреченске. Не найдя на  нем кнопок и решила, что телефон неисправен, и выбросила его в мусорный контейнер.

Пенсионерку задержали, в краже она созналась. Возбуждено уголовное дело «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в декабре лиса украла у подростка телефон и умудрялась слать с него смс-сообщения. Дело в том, что 16-летний норвежец решил опробовать на своем iPhone приложение, имитирующее звуки живой природы. Подросток включил «имитацию крика кролика» и положил гаджет на землю. На «зов» откликнулась лиса, она схватила телефон. Подросток не успел опомниться, как след зверька простыл.

Как сообщает местное издание Verdens Gang, спустя некоторое время подростки позвонили на iPhone, и услышали в динамике шуршание и потрескивание. Затем они отправили на телефон смс-сообщение, и получили от лисы ответ, состоящий из случайно набранных символов.

# происшествия # Кража

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