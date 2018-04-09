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В Минском районе 9-летний мальчик погиб при переходе путей

09 апреля 2018 17:41
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Новости Беларуси. Накануне в Минском районе на железнодорожных путях погиб 9-летний мальчик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе 9-летний мальчик погиб при переходе путей-1

Он попал под скоростной поезд. Малыш был с бабушкой, однако та не усмотрела за малышом (подробнее здесь). Возможно, женщину отвлекли еще трое внуков, которые вместе с ней переходили железную дорогу. Правоохранители изучают обстоятельства трагедии.

# происшествия # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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