В Минском районе 9-летний мальчик погиб при переходе путей

Новости Беларуси. Накануне в Минском районе на железнодорожных путях погиб 9-летний мальчик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он попал под скоростной поезд. Малыш был с бабушкой, однако та не усмотрела за малышом (подробнее здесь). Возможно, женщину отвлекли еще трое внуков, которые вместе с ней переходили железную дорогу. Правоохранители изучают обстоятельства трагедии.