19-летний солдат погиб под колёсами фуры в Лепельском районе

Новости Беларуси. 22 октября около трёх ночи в деревне Боровка Лепельского района фура сбила солдата.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём грузовика DAF в сцепке с полуприцепом БУРГ находился 31-летний водитель.

На 167 км трассы Минск – Витебск, где неподалёку расположена воинская часть, на дорогу перед DAF выбежал 19-летний военнослужащий.

Водитель фуры не успел вовремя затормозить, произошёл наезд. От полученных травм парень погиб на месте.

Ведётся проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Осенью 2018 года ночью в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек.