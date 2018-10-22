«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском

Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу.

35-летний спортсмен не справился с управлением, в результате чего машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает.

Александр Церковский, заведующий отделением травматологии БСМП Витебска:

У пациента закрытый оскольчатый перелом голени. Оказана помощь. Произведено оперативное вмешательство. Наложен внекостный очаговый остеосинтез на левой голени, сделанный аппаратом Елизарова.