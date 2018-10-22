Прямой эфир

«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском

22 октября 2018 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу.

«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском-1

35-летний спортсмен не справился с управлением, в результате чего машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает.

«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском-4

Александр Церковский, заведующий отделением травматологии БСМП Витебска:
У пациента закрытый оскольчатый перелом голени. Оказана помощь. Произведено оперативное вмешательство. Наложен внекостный очаговый остеосинтез на левой голени, сделанный аппаратом Елизарова.

«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском-7

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документы по организации соревнований. Назначена автотехническая экспертиза. Отметим, что в поселке Тулово соревнования по автомобильному кроссу проходят несколько десятков лет. Трасса хорошо известна гонщикам, однако подобных происшествий не случалось ни разу. 

На автосоревнованиях под Витебском водитель на багги сбил судей

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
19-летний солдат погиб под колёсами фуры в Лепельском районе
22 октября 2018 11:54

19-летний солдат погиб под колёсами фуры в Лепельском районе

На белорусско-литовских пунктах пропуска в очереди около 1000 грузовиков. Комментарий Гродненской региональной таможни
22 октября 2018 11:46

На белорусско-литовских пунктах пропуска в очереди около 1000 грузовиков. Комментарий Гродненской региональной таможни

В Каменецком районе при столкновении BMW и Alfa Romeo один человек погиб, ещё четыре – госпитализированы
22 октября 2018 08:52

В Каменецком районе при столкновении BMW и Alfa Romeo один человек погиб, ещё четыре – госпитализированы