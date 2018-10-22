«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском

Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу.
Новости Беларуси. Следователи устанавливают подробности происшествия на автодроме под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 октября здесь проходили соревнования за Кубок Беларуси по автомобильному кроссу.
35-летний спортсмен не справился с управлением, в результате чего машина багги вылетела с дистанции и сбила двух судей. С многочисленными травмами их доставили в разные больницы города. Их жизни ничего не угрожает.
Александр Церковский, заведующий отделением травматологии БСМП Витебска:
У пациента закрытый оскольчатый перелом голени. Оказана помощь. Произведено оперативное вмешательство. Наложен внекостный очаговый остеосинтез на левой голени, сделанный аппаратом Елизарова.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, изъяли документы по организации соревнований. Назначена автотехническая экспертиза. Отметим, что в поселке Тулово соревнования по автомобильному кроссу проходят несколько десятков лет. Трасса хорошо известна гонщикам, однако подобных происшествий не случалось ни разу.
На автосоревнованиях под Витебском водитель на багги сбил судей