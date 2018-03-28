Прямой эфир

В Минске столкнулись два троллейбуса. Пострадал пассажир

28 марта 2018 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 27 марта в Минске столкнулись два троллейбуса.  

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в ДТП пострадал пассажир. О госпитализации не сообщается.  

В Минске столкнулись два троллейбуса. Пострадал пассажир-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

По предварительной версии, столкновение произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.  

Зимой 2018 года в Гомеле столкнулись автобус и троллейбус.

Пострадали три пассажира – подробнее здесь.

# происшествия # Авария в Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Лидском районе водитель мотовездехода пытался скрыться от ГАИ в лесу. Погоня попала на видео
28 марта 2018 08:10

В Лидском районе водитель мотовездехода пытался скрыться от ГАИ в лесу. Погоня попала на видео

Тройное ДТП в Уручье: столкнулись две легковушки и троллейбус
27 марта 2018 17:57

Тройное ДТП в Уручье: столкнулись две легковушки и троллейбус

В Минском районе загорелся дом: хозяин получил ожоги 70% тела
27 марта 2018 15:13

В Минском районе загорелся дом: хозяин получил ожоги 70% тела