В Минске столкнулись два троллейбуса. Пострадал пассажир

Новости Беларуси. Вечером 27 марта в Минске столкнулись два троллейбуса.
По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в ДТП пострадал пассажир. О госпитализации не сообщается.
Новости Беларуси. Вечером 27 марта в Минске столкнулись два троллейбуса.
По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в ДТП пострадал пассажир. О госпитализации не сообщается.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
По предварительной версии, столкновение произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.
Зимой 2018 года в Гомеле столкнулись автобус и троллейбус.
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