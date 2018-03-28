В Лидском районе водитель мотовездехода пытался скрыться от ГАИ в лесу. Погоня попала на видео
Новости Беларуси. В Лидском районе водитель мотовездехода не подчинился требованию инспекторов остановиться.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, случай произошёл в Берёзовке. Квадрацикл без идентификационного номера ехал по дороге общего пользования, хотя не имел права двигаться по ней. Сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но водитель не реагировал.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ГАИ Гродно
Мотовездеход продолжил движение по населённому пункту, затем свернул в лесной массив. Преследование правонарушителя завершилось, когда квадроцикл остановился из-за поломки. Сломавшееся транспортное средство доставили на штрафстоянку.
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