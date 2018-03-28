В Лидском районе водитель мотовездехода пытался скрыться от ГАИ в лесу. Погоня попала на видео

Новости Беларуси. В Лидском районе водитель мотовездехода не подчинился требованию инспекторов остановиться.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, случай произошёл в Берёзовке. Квадрацикл без идентификационного номера ехал по дороге общего пользования, хотя не имел права двигаться по ней. Сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но водитель не реагировал.