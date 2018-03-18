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Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг

18 марта 2018 14:57
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Новости Беларуси. Обманывали убитых горем людей. В Могилёве задержаны пятеро работников морга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пользовались тяжелым состоянием родственников умерших и в разы завышали тарифы на ритуальные услуги.

Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг-1

Юрий Прокопенко, СТВ:
Работники морга, как оказалось, неплохо знают не только анатомию человека, но и его психологию. В трагический момент люди не думают о материальном. Обмануть их дело несложное.

Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг-4

Несколько месяцев назад у Дмитрия умер дедушка. Молодой человек взял организацию похорон на себя. Приехал в морг уладить вопросы и забрать тело. Ему пообещали – все будет сделано качественно и быстро. Дмитрий поверил людям в белых халатах.

Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг-7

Дмитрий, пострадавший:
В морге мне сказала женщина, что справимся за час-полтора. В тот момент как-то было не до денег, я согласился. Стоить, мне сказали, будет это 60 рублей. Поосле (чек я никакой не брал) я узнал, что по прейскуранту мне бы это обошлось в 26 рублей.

Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг-10

По такой схеме патологоанатомы работали полгода. Просто называли людям цены, в разы превышающие официальные. Гнетущая атмосфера морга и тяжелое эмоциональное состояние делали свое дело. Родственники умерших не просили показать настоящие расценки на ритуальные услуги и отдавали столько, сколько им говорили. В числе потерпевших более 70 жителей Могилева.

Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг-13

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилёвской области:
За 6 месяцев 2017 года фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами на сумму порядка 6000 рублей.

Следствие предполагает, что фактов противоправных деяний обвиняемых может быть гораздо больше. В связи с этим просим пострадавших граждан проинформировать правоохранительные органы об аналогичных преступных фактах.

Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг-16

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все пятеро подозреваемых находятся под стражей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг-19

Юрий Прокопенко:
Год назад могилевский суд уже рассматривал аналогичное дело. Тогда на скамье подсудимых оказались трое работников все того же морга. Плохой пример оказался заразителен.

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт # Оксана Соленюк

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