Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг

Новости Беларуси. Обманывали убитых горем людей. В Могилёве задержаны пятеро работников морга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пользовались тяжелым состоянием родственников умерших и в разы завышали тарифы на ритуальные услуги.
Новости Беларуси. Обманывали убитых горем людей. В Могилёве задержаны пятеро работников морга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пользовались тяжелым состоянием родственников умерших и в разы завышали тарифы на ритуальные услуги.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Работники морга, как оказалось, неплохо знают не только анатомию человека, но и его психологию. В трагический момент люди не думают о материальном. Обмануть их дело несложное.
Несколько месяцев назад у Дмитрия умер дедушка. Молодой человек взял организацию похорон на себя. Приехал в морг уладить вопросы и забрать тело. Ему пообещали – все будет сделано качественно и быстро. Дмитрий поверил людям в белых халатах.
Дмитрий, пострадавший:
В морге мне сказала женщина, что справимся за час-полтора. В тот момент как-то было не до денег, я согласился. Стоить, мне сказали, будет это 60 рублей. Поосле (чек я никакой не брал) я узнал, что по прейскуранту мне бы это обошлось в 26 рублей.
По такой схеме патологоанатомы работали полгода. Просто называли людям цены, в разы превышающие официальные. Гнетущая атмосфера морга и тяжелое эмоциональное состояние делали свое дело. Родственники умерших не просили показать настоящие расценки на ритуальные услуги и отдавали столько, сколько им говорили. В числе потерпевших более 70 жителей Могилева.
Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилёвской области:
За 6 месяцев 2017 года фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами на сумму порядка 6000 рублей.
Следствие предполагает, что фактов противоправных деяний обвиняемых может быть гораздо больше. В связи с этим просим пострадавших граждан проинформировать правоохранительные органы об аналогичных преступных фактах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все пятеро подозреваемых находятся под стражей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Юрий Прокопенко:
Год назад могилевский суд уже рассматривал аналогичное дело. Тогда на скамье подсудимых оказались трое работников все того же морга. Плохой пример оказался заразителен.