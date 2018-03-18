Наживались на людском горе. В Могилёве задержали работников морга, которые завышали стоимость ритуальных услуг

Новости Беларуси. Обманывали убитых горем людей. В Могилёве задержаны пятеро работников морга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пользовались тяжелым состоянием родственников умерших и в разы завышали тарифы на ритуальные услуги.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Работники морга, как оказалось, неплохо знают не только анатомию человека, но и его психологию. В трагический момент люди не думают о материальном. Обмануть их дело несложное.

Несколько месяцев назад у Дмитрия умер дедушка. Молодой человек взял организацию похорон на себя. Приехал в морг уладить вопросы и забрать тело. Ему пообещали – все будет сделано качественно и быстро. Дмитрий поверил людям в белых халатах.

Дмитрий, пострадавший:

В морге мне сказала женщина, что справимся за час-полтора. В тот момент как-то было не до денег, я согласился. Стоить, мне сказали, будет это 60 рублей. Поосле (чек я никакой не брал) я узнал, что по прейскуранту мне бы это обошлось в 26 рублей.

По такой схеме патологоанатомы работали полгода. Просто называли людям цены, в разы превышающие официальные. Гнетущая атмосфера морга и тяжелое эмоциональное состояние делали свое дело. Родственники умерших не просили показать настоящие расценки на ритуальные услуги и отдавали столько, сколько им говорили. В числе потерпевших более 70 жителей Могилева.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилёвской области:

За 6 месяцев 2017 года фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами на сумму порядка 6000 рублей. Следствие предполагает, что фактов противоправных деяний обвиняемых может быть гораздо больше. В связи с этим просим пострадавших граждан проинформировать правоохранительные органы об аналогичных преступных фактах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все пятеро подозреваемых находятся под стражей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.