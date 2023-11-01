ЧП в Орше – на мясокомбинате в результате разгерметизации оборудования пострадали 5 человек

Новости Беларуси. ЧП на Оршанском мясоконсервном комбинате. В результате неконтролируемого сброса давления автоклава травмированы пять работников предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно, что сотрудница мясокомбината выполняла производственные процессы по стерилизации тушенки. При попытке охлаждения оборудования произошел выброс пара под высоким давлением. Следователи со специалистами Комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые исследования. У всех пациентов диагностированы черепно-мозговые травмы, термические ожоги лица, тела, верхних и нижних конечностей.

Двое находятся в тяжелом состоянии. Их готовят для транспортировки и перевода на лечение в Республиканский ожоговый центр при БСМП в Минске. У них диагностированы ожоги 40-60 %. У троих – повреждения меньшей степени, они находятся в удовлетворительном состоянии. Медицинские работники Оршанской городской больницы № 1 им. Семашко оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.