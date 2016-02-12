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Михаил Журавков – об отравлении учеников Ратичской школы: Однозначно исключено пищевое отравление

12 февраля 2016 13:36
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Новости Беларуси. Практически все ученики Ратичской школы, госпитализированные накануне в больницу с симптомами отравления, уже выписаны домой. В настоящее время состояние всех детей удовлетворительное и не вызывает опасений у медиков. Точный диагноз пока не установлен.

Накануне в Гродненскую областную клиническую больницу были доставлены 42 ученика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:
Причины, почему это произошло, сейчас устанавливаются. Однозначно исключено было, что это пищевое отравление. Это некое отравление, как предполагает МЧС, которое передается через воздух. Что конкретно, еще работают специальные комиссии. Но и Минздрав, и МЧС, и мы, конечно, за этим очень тщательно следим.

# происшествия # Массовое отравление # Михаил Журавков

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